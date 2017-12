Sexo da miss França é investigado A miss França Elodie Gossuin pode ser eliminada do concurso Miss Universo caso fique comprovado que ela nasceu homem, informou a edição on line do jornal nova-iorquino Daily News. "Estamos investigando se (Gossuin) é um transexual ou um travesti", disseram ao site fontes não identificadas. De acordo com o jornal, "os regulamentos estipulam que a concorrente deve ter nascido mulher". O sexo de Goussin, que está representando a França no concurso internacional que se realiza em Puerto Rico, foi posto em dúvida por um site da Internet. "Caso as acusações sejam verdadeiras, a enviaremos de volta no primeiro vôo para a França", afirmou Mary Hilliard McMillan, uma porta-voz do concurso. Caso ela tenha mesmo que voltar, será substituída pela segunda classificada da edição francesa.