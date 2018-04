Shalit completa 3 anos em poder de milícia palestina

Há exatos três anos, membros dos grupos Hamas e Jihad Islâmica cruzaram a fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel para montar uma emboscada. O alvo: um posto de comando do Exército israelense em Kerem Shalom. Dois israelenses e dois palestinos foram mortos na ofensiva, mas militantes conseguiram levar o cabo de 19 anos Guilad Shalit após disparar contra o tanque no qual o militar estava. Com o fracasso das negociações, Shalit completa três anos de cativeiro, provavelmente em Gaza.