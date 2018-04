Sharif exige fim do estado de exceção antes das eleições no Paquistão

O ex-primeiro-ministro do Paquistão Nawaz Sharif exigiu que o presidente paquistanês, o general Pervez Musharraf, suspenda o estado de exceção antes das eleições legislativas que o líder prometeu para janeiro. Sharif, que se encontra exilado na Arábia Saudita, fez esta exigência em entrevista à Al Jazera" O ex-premier pediu também a libertação dos detidos e o retorno dos juízes destituídos a seus postos. "Apoiamos a democracia e rejeitamos os passos fascistas de Musharraf. É preciso garantir que a situação do Poder Judiciário volte a sua situação de antes de 3 de novembro (quando foi declarado o estado de exceção), porque, caso contrário, as eleições não terão qualquer objetivo e tudo será ainda mais complicado", disse Sharif.