Sharif toma posse como primeiro-ministro do Paquistão O recém-eleito primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, tomou posse nesta quarta-feira para seu terceiro mandato no cargo. O presidente Asif Ali Zardari participou do juramento de posse de Sharif, no palácio presidencial, na presença de um grande número de funcionários do governo, oficiais militares e representantes diplomáticos.