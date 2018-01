Sharon abre vantagem sobre Netanyahu nas primárias do Likud O primeiro-ministro interino de Israel Ariel Sharon, tem 17 pontos porcentuais de vantagem sobre seu rival, o chanceler Benjamin Netanyahu, revela uma pesquisa entre os eleitores do Likud divulgada nesta quinta-feira, exatamente uma semana antes de os dois se enfrentarem nas primárias pela liderança do partido de direita. Com as primárias do Likud marcadas para 28 de novembro, o falcão Sharon tenta posicionar-se como o líder mais qualificado para lidar com o atual conflito com os palestinos, apesar de ele ter sido duramente criticado por Netanyahu, que defende medidas ainda mais rígidas contra os árabes. Hoje, Sharon não convidou Netanyahu para uma reunião de seu gabinete de segurança, convocado para analisar uma resposta a um atentado suicida que deixou 12 mortos em Jerusalém. Raanan Gissin, um assessor de Sharon, comentou apenas ser incomum a ausência de um ministro de Relações Exteriores em reuniões como esta. A imprensa israelense, no entanto, informou que Sharon não queria Netanyahu presente para que o chanceler não recolocasse em debate a possibilidade de expulsar o líder palestino Yasser Arafat, medida à qual as forças israelenses de segurança se opõem veementemente.