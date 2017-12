Sharon aceita discutir iniciativa árabe de paz O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, está disposto a se reunir com autoridades sauditas a fim de conversar sobre uma iniciativa de paz deles, afirmou nesta terça-feira um representante da União Européia, enquanto chefes de segurança israelenses e palestinos retomaram conversações visando pôr fim a 17 meses de violência. O representante para Política Externa e de Segurança Comum da UE, Javier Solona, anunciou que fará uma parada não programada em Riad nesta quarta-feira para ouvir detalhes do plano diretamente do príncipe herdeiro saudita, Abdullah. Autoridades israelenses afirmaram que, até o momento, a iniciativa é apenas um artigo de jornal. A proposta prevê que em troca de uma completa retirada israelense da Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, todo o mundo árabe fizesse a paz com o Estado judeu. Palestinos endossaram a iniciativa saudita, dizendo que ela se encaixa na política deles de oferecer a Israel a paz em troca de uma completa retirada. Solana disse que Sharon se mostrou "disposto a se encontrar seja com quem for da Arábia Saudita, formalmente, informalmente, publicamente, discretamente, de qualquer forma, para conseguir melhor informação sobre o significado da idéia". O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, telefonou hoje para Abdullah e expressou a esperança dos EUA de trabalharem com ele "na busca da paz no Oriente Médio", informou o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. Mas Fleischer disse que Bush não mostrou empolgação com a proposta, e ponderou: "ê importante ter uma visão de como a paz deveria ser no fim do dia, mas ainda falta muito para o fim do dia no Oriente Médio". Tratando de preocupações imediatas, chefes de segurança israelenses e palestinos reuniram-se em Tel Aviv para discutir medidas visando a conter a violência e aliviar a pressão israelense. Oficiais palestinos, que pediram para não serem identificados, confirmaram que o encontro começou ao anoitecer na presença de representantes norte-americanos. Autoridades israelenses não quiseram fazer comentários. A reunião dos chefes de segurança ocorre depois de uma semana especialmente violenta de ataques palestinos e represálias israelenses. Entretanto, os palestinos haviam cancelado a reunião inicialmente marcada para domingo, em protesto contra a recusa de Israel de devolver a liberdade de movimentos ao líder palestino Yasser Arafat, confinado na cidade de Ramallah, Cisjordânia, por quase três meses. Arafat ordenou a retomada das conversações depois de um pedido de Solana. "Foi uma solicitação de nosso amigo, Javier Solana, e a isso não posso dizer não", disse Arafat. Solana afirmou ter mais detalhes sobre o plano de Abdullah do que apareceu na mídia saudita e norte-americana, mas que ele não iria revelá-los. O jornal saudita Al Watan escreveu num editorial que nenhuma visita entre sauditas e israelenses ocorrerá enquanto não for alcançado um acordo de paz no Oriente Médio, refletindo a tradicional política do reino árabe. O ministro da Defesa israelense, Ben-Eliezer, disse hoje que o plano saudita "contém elementos positivos e deveria ser encorajado". Ben-Eliezer lidera o moderado Partido Trabalhista, parceiro do belicista Likud, de Sharon, numa ampla coalizão governista. É improvável que a coalizão sobreviva a uma discussão sobre a questão das fronteiras entre Israel e um Estado palestino. Os trabalhistas são a favor de abrir mão da maior parte do território em troca da paz, incluindo o desmantelamento de muitos assentamentos judeus. Por outro lado, Sharon tem falado em oferecer aos palestinos um Estado em cerca de 40% da Cisjordânia e grande parte de Gaza, sem que haja a remoção de assentamentos. Entretanto, até agora, mesmo os trabalhistas têm rejeitado uma retirada de todos os territórios capturados por Israel na Guerra dos Seis Dias de 1967, como exigem os palestinos. O ministro do Exterior Shimon Peres, do Partido Trabalhista, disse à tevê israelense hoje que, ao contrário da interpretação árabe, Israel não considera que resoluções do Conselho de Segurança da ONU exijam uma retirada para a linha anterior à guerra de 1967. "Existe uma discordância entre nós e os palestinos sobre essa questão, e não existe motivo para negá-la", afirmou Peres durante uma visita a Paris. Depois de dois palestinos e três israelenses terem sido mortos em incidentes na segunda-feira, hoje foi um dia relativamente calmo. O Exército de Israel noticiou alguns ataques a tiros de palestinos em rodovias da Cisjordânia sem que ninguém tivesse ficado seriamente ferido.