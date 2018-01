Sharon acha "prematura" criação do Estado palestino Depois de encontrar-se com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, na Casa Branca, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, declarou que ainda era "prematuro" falar sobre um Estado palestino independente. Apesar de a reunião de uma hora ter sido marcada pelo impacto do atentado suicida contra uma casa de bilhar perto de Tel-Aviv, nem Bush nem Sharon fizeram referências ao ataque durante a entrevista coletiva conjunta que se seguiu à reunião. Somente depois do fim da entrevista, Sharon, por meio de seus porta-vozes, anunciou a antecipação de seu retorno a Israel e o cancelamento dos compromissos que manteria nos EUA amanhã. Ao mesmo tempo, a conselheira de Segurança Nacional da Casa Branca, Condoleezza Rice, informou que Bush e Sharon souberam do ataque quando estavam juntos, no Salão Oval. Segundo ela, Bush qualificou de "repulsivo" o atentado. Da reunião em si, as decisões mais importantes se resumiram à concordância de Israel em participar de uma conferência internacional de paz para o Oriente Médio promovida pelo grupo de mediadores conhecido como "o quarteto" - EUA, Rússia, União Européia (UE) e ONU - e ao envio do diretor da CIA, George Tenet, aos países da região para "ampliar os esforços de paz". Bush defendeu também a unificação de todas as atuais forças de segurança da Autoridade Palestina, hoje fragmentadas em diversos comandos e independentes entre si. Horas antes do encontro, o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, afirmou que os Estados Unidos iriam reafirmar seu "incondicional apoio a Israel", mas não considerariam a campanha de Sharon para isolar o líder palestino, Yasser Arafat. Sharon entregou a Bush um dossiê de 100 páginas que comprovaria os vínculos de Arafat com os grupos que cometem atentados contra Israel. O dossiê envolve também a Arábia Saudita, que o governo israelense acusa de financiar os ataques suicidas. Sharon, que prometera apresentar "um plano de paz sem precedentes", afirmou hoje que a criação de um Estado palestino só poderia ser considerada depois que Arafat reformulasse o governo da AP. Em declarações ao jornal The Washington Post, funcionários norte-americanos asseguraram que Bush também transmitiria a Sharon uma "dura mensagem", aumentando a pressão para que o governo israelense se tornasse "mais cooperativo" nos esforços para que se alcance a paz na região. "O presidente entende que Yasser Arafat é considerado pelo povo palestino como seu líder legítimo", disse Fleischer. "A partir desse ponto de vista, o presidente dirá ao primeiro-ministro o quanto é importante que ele tome cuidado com o bem-estar do povo palestino, e está preocupado particularmente com a situação humanitária e com as necessidades do dia-a-dia do povo palestino, com a sua economia", acrescentou. Nas últimas semanas, durante a ofensiva israelense iniciada no dia 29 de março e chamada de "Operação Muralha Protetora", Bush tem defendido a criação de um Estado palestino baseado na "transparência, democracia, economia de mercado, bom governo e livre de corrupção". Amanhã, Bush se reunirá com o rei Abdallah II, da Jordânia. Leia o especial