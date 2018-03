Sharon acusa Irã e Síria de ajudar guerrilhas libanesas O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, acusou nesta quinta-feira o Irã e a Síria de ajudarem a guerrilha libanesa na recente série de ataques contra a fronteira norte de Israel, horas antes de o exército anunciar que os militantes lançaram outra série de mísseis Katyusha contra os postos de Israel. Não houve informações imediatas sobre feridos no ataque de mísseis ao longo de uma disputada área fronteiriça. Tem havido quase diariamente ataques desse tipo na região da Galiléia e Sharon confirmou que esses ataques são lançados com a aprovação e assistência do Irã". Ele também se referiu a um foguete Karyusha que explodiu nesta quarta-feira em território israelense e que, segundo o premier, foi lançado por palestinos que militam na Frente Popular-Comando Geral de Ahmed Jibril, que tem sua sede em Damasco. Israel tem lançado bombardeios aéreos e fogo de artilharia contra supostos esconderijos da guerrilha perto da fronteira em retaliação pelos ataques, mas advertiu sobre possíveis "conseqüências alarmantes" se os ataques prosseguirem. Nos ataques desta quinta-feira, funcionários de segurança libaneses, falando sob a condição de anonimato, disseram que a guerrilha do Hezbollah, financiada pelo Irã, lançou ao todo nove foguetes contra alvos israelenses.