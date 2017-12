Sharon acusa Líbia de desenvolver armas de destruição em massa A Líbia pode ser o primeiro país árabe a adquirir armas de destruição em massa, disse hoje o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon. A Coréia do Norte, o Iraque e talvez o Paquistão estão ajudando o presidente líbio, Muammar Kadafi, a desenvolver novos armamentos, provavelmente com dinheiro da Arábia Saudita, afirmou Sharon à tevê israelense, indicando que se referia a armas nucleares. Israel tem preparado sua população para possíveis ataques químicos e biológicos lançados pelo presidente iraquiano, Saddam Hussein, caso os Estados Unidos promovam uma ação militar contra o Iraque, informou Sharon. Máscaras antigás têm sido distribuídas para a população e outras medidas preventivas foram tomadas, mas a ameaça oferecida por Saddam não é a única preocupação de Israel, disse Sharon. "A Líbia está se tornando talvez um país mais perigoso do que pensávamos", considerou. "A Líbia pode ser o primeiro país (árabe) com armas de destruição em massa." Perguntado que tipo de armas a Líbia estava buscando, Sharon respondeu: "Provavelmente, a coisa ruim". Ele não entrou em detalhes, mas analistas militares afirmam que armas nucleares apresentam uma ameaça mais séria do que as químicas e biológicas". Sharon disse que Israel está preocupado com a ameaça apresentada pela Líbia, está colhendo informação sobre a questão e está se preparando para enfrentar a ameaça. Sharon afirmou que a decisão sobre um ataque ao Iraque é um "assunto americano", e acrescentou: "Apoiamos plenamente qualquer decisão americana que seja adotada em relação à continuidade da guerra contra o terrorismo".