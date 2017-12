Sharon admite Palestina restrita O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, reafirmou ontem, em entrevistas publicadas em vários diários do país, que está disposto a "permitir" a criação de um Estado palestino independente, mas sua idéia sobre o que seria o território da nação difere muito pouco da área que hoje a Autoridade Palestina (AP) controla. Ele disse que só aspira a um acordo de paz interino e concordaria com a criação da Palestina apenas depois que terminar a intifada (levante contra a ocupação israelense). Sharon reiterou que não pretende remover nenhuma das cerca de 250 colônias judaicas construídas na Faixa de Gaza e na Cisjordânia depois que Israel ocupou em 1967 essas regiões e Jerusalém Oriental - a parte árabe da cidade. Leia mais no site do Estado