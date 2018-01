Sharon anuncia retirada de Gaza para meados de 2005 A retirada israelense da Faixa de Gaza começará em meados de 2005 e levará cerca de três meses para ser implementada, declarou o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, revertendo uma decisão anterior de acelerar o processo. Enfrentando dura oposição dentro de seu próprio partido, Sharon aparentemente abandonou sua intenção de começar a retirada ainda no primeiro semestre do próximo ano. Ele não forneceu a data exata do início da retirada, mas garantiu que o esvaziamento dos 21 assentamentos da Faixa de Gaza começará até o fim do próximo verão do hemisfério norte.