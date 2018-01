Sharon: atentado de hoje foi patrocinado por Haia O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, declarou hoje que Israel vai prosseguir a construção do muro ao longo da divisa do país com a Cisjordânia, rechaçando decisão da Corte Internacional de Justiça que declarou a barreira ilegal e pediu a destruição de parte dela. Israel não reconhece a competência do tribunal de Haia para julgar a questão, insistiu o chefe do governo israelense em sua primeira reação oficial à sentença, ditada na sexta-feira. A declaração de Sharon foi feita poucas horas depois de um atentado a bomba nas proximidades de movimentado ponto de ônibus em Tel-Aviv, que deixou uma soldada israelense morta e pelo menos 30 feridos. Sharon disse que a decisão do tribunal representa um estímulo à violência. E classificou o atentado de Tel-Aviv como "o primeiro sob patrocínio da Corte Internacional de Justiça". O primeiro-ministro reiterou que a edificação da barreira é o meio mais eficaz de impedir a entrada de "terroristas palestinos" no país. Segundo Sharon, o incidente de Tel-Aviv comprova o acerto de sua política de segurança que tem como mola mestra a edificação da barreira de concreto armado e eletrônica, de 650 quilômetros. Em Bangcoc, onde participa de uma conferência internacional sobre aids, o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, afirmou que Israel deveria acatar a decisão do tribunal, apesar de suas necessidades de segurança. "Concordamos em que o governo israelense tem a responsabilidade e o dever de proteger seus cidadãos, mas achamos que isso deve ser feito dentro dos limites da lei internacional", ressaltou Annan. O chefe de polícia de Tel-Aviv, Yossi Sedborn, disse que a bomba, deixada num canteiro perto do ponto de ônibus, foi acionada por controle remoto. Segundo ele, o explosivo era de potência média. Mesmo assim o impacto destruiu várias vitrines de lojas e vidraças de prédios de apartamento das proximidades. "Ouvi uma forte explosão e vi o corpo da soldada sendo lançado para cima", comentou Hagit Cohen, morados de um dos blocos de apartamentos da região. "Pensei: ´isto é o fim do mundo´", acrescentou. O atentado, primeiro nos últimos quatro meses em Israel, foi assumido pelas Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, braço armado da Al-Fatah - grupo liderado por Yasser Arafat, presidente da Autoridade Palestina (AP). O chefe do gabinete palestino, Saeb Erekat, disse que a AP condena atentados contra civis, sejam eles israelenses ou palestinos. E destacou que a insatisfação entre os palestinos está crescendo - principalmente pelos prejuízos causados a eles pela construção do muro. A propósito, a Justiça israelense determinou ao Exército israelense que interrompa a construção de novo trecho da barreira no norte da Cisjordânia e refaça seu traçado. O trecho fica perto das aldeias de Dir Balut e Raafat, cujos habitantes apelaram para a corte israelense por meios de duas instituições de direitos humanos israelenses. Segundo a apelação acatada pelos juízes israelenses, o muro passa por campos de cultivo palestinos, além de separar duas aldeias de seu centro administrativo de Salfit, de um cemitério e de 40 poços de água potável. Há duas semanas, a mesma corte declarara injustificado o traçado do muro no norte de Jerusalém, forçando o Exército a buscar um novo traçado para não prejudicar os 35 mil palestinos que habitam a aldeia de A-Ram.