Sharon avisa que operação na Palestina não acabou O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, avisou neste domingo que a operação "Muralha Protetora", iniciada há três semanas no território autônomo palestino, ainda não acabou. O primeiro-ministro expressou-se desta forma durante uma reunião do Conselho de Ministros e afirmou que "as atividades de Israel contra o terrorismo ainda não acabaram, assim como a ´Muralha Protetora´ ainda não terminou", informou a rádio estatal israelense. "Simplesmente passamos a outro método de luta", comentou Sharon ao esclarecer que o Exército de Israel continuará controlando a Tumba de José, um local sagrado para os judeus nos arredores de Nablus. Israel manterá também controle sobre uma antiga sinagoga em Jericó, retornando desta forma a uma situação que existia antes de explodir a atual intifada palestina, em 28 de setembro de 2000, depois que o hoje primeiro-ministro Ariel Sharon visitou a Esplanada das Mesquitas para reclamar a soberania israelense sobre o local, sagrado para judeus e muçulmanos.