Sharon balança no governo. Mas garante retirada de Gaza Apesar da investigação sobre corrupção administrativa a que está submetido, o primeiro-ministro israelense Airel Sharon assegurou, hoje, que está decidido a retirar tropas e colonos da maior parte da Faixa de Gaza. Ele acrescentou que tentará a aprovação de seu plano logo após sua viagem aos Estados Unidos, quando encontrará com o presidente George Bush dia 14 de abril. Sharon disse ainda, a comissão parlamentar Defesa e Assuntos Exteriores, que se o plano foi rejeitado, tentará formar imediatamente um novo governo, segundo relatou seu assessor Assaf Shariv. Sharon sofreu, hoje, um novo contratempo legal, com a determinação da Corte Suprema de que um de seus filhos entregue documentos potencialmente incriminadores em dois casos de corrupção, o que inclui uma investigação sobre subornos envolvendo o primeiro-ministro. A decisão foi anunciada um dia depois de a fiscal Edna Arbel recomendar que Sharon e seu filho sejam processados no suposto caso de suborno registrado em 1999. Nessa ocasião, um empresário imobiliário teria pago à família de Sharon milhares de dólares em troca de ajuda na promoção de um projeto turístico. A decisão final sobre a conveniência ou não de processar Sharon será do procurador-geral de Israel, que deve emitir um parecer nas próximas semanas. Os crescentes problemas enfrentados por Sharon fizeram com que os parlamentares da oposição exigissem sua renúncia. Hoje, Yossi Sarid, da oposição, disse que na audiência parlamentar a portas fechadas, mantida com o primeiro-ministro, pediu-lhe que deixasse o cargo enquanto a investigação está em curso. Segundo Sarid, Sharon respondeu: ?Estou desempenhando minhas funções como devo.? A investigação também debilitou a posição de Sharon em seu partido, o Likud, pondo em dúvida seu plano de retirar tropas e colonos da maior parte da Faixa de Gaza e de alguns assentamentos isolados da Cisjordânia. Mas o vice-primeiro-ministro Ehud Olmert, um aliado próximo de Sharon, disse hoje a Rádio Israel que o primeiro-ministro não será dissuadido a desistir. ?Estou convencido de que o plano de separação avançará e será lavado a cabo. O primeiro-ministro está decidido a fazer isso,? disse.