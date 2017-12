Sharon chega aos EUA O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, chegou neste domingo pela manhã a Washington, onde se reunirá com o presidente norte-americano George W. Bush, na segunda-feira, em busca de uma solução para conflito no Oriente Médio. Sharon tentará novamente convencer Bush a isolar o líder palestino Yasser Arafat nas negociações de paz. Os Estados Unidos devem propor ao líder israelense um caminho para uma conferência internacional de paz para os próximos meses. A reunião entre Bush e Sharon será na Casa Branca e é a sexta entre os dois. Bush ainda não se reuniu com Arafat.