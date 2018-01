Sharon continuará sedado por mais 24 horas O primeiro ministro israelense Ariel Sharon continuará sedado durante pelo menos outras 24 horas e seu estado continua estável, apesar de grave, informou hoje o diretor do Hospital Hadassah. Sharon sofreu um grave derrame ontem e foi submetido a uma cirurgia de sete horas para estancar a hemorragia em seu cérebro. Após a operação, foi levado para a UTI do hospital, onde se encontra sob "forte sedação", disse o diretor do hospital, Shlomo Mor-Yosef. Antes disso, uma emissora de televisão israelense informou que havia sido decidido que o primeiro-ministro seria mantido sedado até domingo, para que pudesse se recuperar do derrame.