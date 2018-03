Sharon critica plano internacional para a paz O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, disse hoje que, com exceção dos EUA, os membros do grupo conhecido como "Quarteto" - que inclui também a União Européia a Rússia e a ONU - não têm a mesma visão de paz de Israel e "não contam para nada na solução do conflito no Oriente Médio". "Tenho inveja da Europa, que encontrou tempo para se ocupar de nossos problemas. Espero que um dia possamos viver em paz para poder contribuir para resolver os problemas da Europa" ironizou Sharon, numa entrevista coletiva. "A Europa não entende que para avançar na direção da paz, Yasser Arafat (presidente da Autoridade Palestina) deve ser removido de suas posições de influência", prosseguiu Sharon. "A posição dos EUA é a de ignorar Arafat, mas essa não é a posição da Europa." "Estamos dispostos a fazer concessões dolorosas, mas se a segurança dos cidadãos de Israel e do Estado de Israel estiverem em jogo, então, não haverá concessão nenhuma", assinalou. Essas "concessões" se resumiriam na criação de um Estado palestino com restrições, desde que as fronteiras fossem totalmente controladas por Israel. As declarações de Sharon, favorito para as eleições parlamentares do dia 27, ocorreram em meio à tensão causada pelo sepultamento de um colono, militante de extrema direita, morto na sexta-feira por um ataque de palestinos em Hebron. Revoltados jovens colonos invadiram casas, incendiaram automóveis e mataram animais pertencentes a palestinos. Forças israelenses tiveram de agir para conter os colonos. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO