Sharon demite ministros contrários à retirada de Gaza O primeiro-ministro Ariel Sharon demitiu dois ministros da linha-dura, numa tentativa de criar uma maioria no gabinete para o plano de retirada de Gaza. Mas a iniciativa coloca em risco a estabilidade do governo. As demissões demonstram a passagem de Sharon para o centro, depois de uma carreira como patrono dos assentamentos judaicos em terra palestina. Mas o drama político resvalou na farsa: um dos ministros se escondeu, evitando receber a carta de demissão e ameaçando postergar a votação de domingo do gabinete sobre o plano de Gaza. A demissão só entra em vigor 48 horas depois que o demitido tenha recebido pessoalmente a carta, e Sharon não terá maioria para seu plano de retirada até que os dois ministros do partido União Nacional estejam formalmente exonerados. A mídia israelense divulgou que esforços prosseguiam na noite de hoje para se chegar a um acordo com o ministro do Turismo, Benny Elon. Após o início do sabá na noite desta sexta-feira, permanecia desconhecido o paradeiro de Elon. Seu colega de partido, o ministro dos Transportes Avigdor Lieberman, também havia tentado se esconder para não receber a carta de demissão, mas foi encontrado na academia de ginástica. A Rádio de Israel divulgou que Elon pretende comparecer à reunião ministerial de domingo. "Ele não estará na reunião, ele está demitido", reagiu um oficial do governo.