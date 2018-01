Sharon demite ministros do ultra-ortodoxo Shas O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, destituiu nesta segunda-feira quatro dos cinco ministros do partido ultra-ortodoxo Shas, depois que eles votaram contra o plano econômico de emergência. O Shas - terceiro maior partido do país - e os trabalhistas são o principal sustentáculo da coalizão de governo liderada pelo Likud, de Sharon. O pacote foi rejeitado hoje, em primeira leitura, pelo Parlamento por 47 a 44, com 1 abstenção. O objetivo das medidas era um corte de US$ 13 bilhões no orçamento de 2002 para enfrentar a crise econômica do país. O ministro dos Assuntos Religiosos, Asher Ohana - também do Shas - não compareceu ao Legislativo e por isso foi mantido no cargo. No entanto, o ministro do Interior, Eli Yishai - um dos demitidos - , disse à edição online do diário israelense Haaretz não estar preocupado com a decisão de Sharon e indicou que seu partido continuará negociando com o primeiro-ministro alterações no plano econômico. Vários membros do Partido Trabalhista, incluindo o presidente do Parlamento, Avraham Burg, votaram contra o pacote. Se o Shas e o Likud não entrarem em acordo sobre os cortes no orçamento, Sharon passará a depender mais dos trabalhistas para manter a maioria parlamentar.