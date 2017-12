Sharon demitirá ministros para sair de Gaza, diz rádio O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, decidiu demitir dois ministros ultraconservadores de seu governo, forjando assim uma pequena maioria no gabinete para a aprovação do plano de retirada da Faixa de Gaza, informou a Rádio Israel. Sob condição de anonimato, funcionários do governo disseram que ele provavelmente demitirá os dois, mas não confirmaram que uma decisão formal já teria sido adotada. A rádio informou que Sharon convocou os dois ministros - Avigdor Liberman e Benny Elon, ambos do Partido de União Nacional - para uma reunião. Mais cedo, Sharon havia prometido submeter seu plano unilateral de retirada da Faixa de Gaza à votação do gabinete na reunião ordinária de domingo. Mas mesmo uma vitória no gabinete pode levar à dissolução da coalizão de governo. No momento, 12 ministros são contra e 11 são a favor do plano. Com a demissão de Lieberman e Elon, Sharon forjaria uma maioria de um voto. Outra facção pró-colonos judeus, o Partido Nacional Religioso, ameaçou abandonar a coalizão se Sharon demitir os ministros da União Nacional.