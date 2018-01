Sharon descarta negociações de paz com os palestinos O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, descartou nesta segunda-feira a possibilidade de negociar a paz com os palestinos, abrindo caminho para sua idéia de adotar medidas unilaterais que poderiam incluir a imposição de um fronteira e a retirada de seus soldados da maior parte da Faixa de Gaza. Sharon discursou perante o Parlamento israelense nesta segunda-feira, um dia depois de um duplo atentado suicida ter causado a morte de dez pessoas. Sharon disse que o ataque contra a cidade portuária de Ashdod, no sul de Israel, reforça sua posição de que "não há nenhum líder palestino com coragem e habilidade para combater o terrorismo". Segundo ele, "nessa situação, claramente não haverá negociações políticas". Durante as últimas semanas, Sharon vem falando sobre um pouco detalhado plano de "desengajamento". Sua idéia consiste em impor unilateralmente uma fronteira e desmantelar diversos assentamentos judaicos construídos em territórios palestinos caso não ocorram avanços no estagnado processo de paz. Sharon nunca chegou a declarar formalmente a chegada do momento de abandonar os esforços de paz, mas suas declarações de hoje foram o mais perto que ele chegou sobre isso. Para o ministro e negociador palestino Saeb Erekat, Sharon foi "infeliz" em suas declarações de hoje. "Trata-se de um desdobramento muito grave que nada acrescentará aos esforços de retomada do processo de paz. Pelo contrário, apenas acrescentará empecilhos", declarou. Mediadores americanos e estrangeiros vêm pressionando Israel e a Autoridade Nacional Palestina (ANP) para que implementem o roteiro para a paz, um plano que prevê a criação de um Estado palestino soberano e independente e a conclusão de um acordo definitivo de paz entre as partes em conflito até o ano que vem. Entretanto, as negociações estão estagnadas há meses e israelenses e palestinos não cumpriram os compromissos assumidos. Sharon e o primeiro-ministro da ANP, Ahmed Qureia, deveriam discutir o plano de paz em uma reunião de cúpula inicialmente prevista para amanhã. Entretanto, Sharon adiou o encontro depois do atentado contra Ashdod. E sua declaração de hoje não deixa margens para negociações de paz no futuro próximo. Qureia assumiu o cargo de primeiro-ministro da ANP em outubro de 2003. Entretanto, todas as tentativas para a realização da primeira reunião de cúpula entre ele e Sharon fracassaram até o momento.