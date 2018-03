Sharon dissolve gabinete de segurança Um porta-voz do primeiro-ministro israelense Ariel Sharon anunciou hoje a dissolução de um gabinete especial para a segurança, do qual também faziam parte os trabalhistas Shimon Peres e Benyamin Ben-Elizer, ministros do Exterior e da Defesa, respectivamente. A decisão do premier gerou mal-estar no Partido Trabalhista, que perdeu assim um foro no qual tinha maioria. O deputado trabalhista Ophir Pines exortou Sharon a reconsiderar a decisão, e ameaçou retirar o partido da coalizão governista.