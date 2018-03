Sharon diz que Arafat poderá viajar a Gaza Autoridades de Israel anunciaram que será permitido ao presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, viajar a Gaza se ele assim desejar, informou a rede de tevê CNN. De acordo com a emissora americana, a oferta foi feita pelo primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, no encontro com seu colega palestino, Mahmoud Abbas. Arafat está confinado pelo Exército israelense, há mais de um ano, em um complexo residencial na cidade de Ramallah, na Cisjordânia.