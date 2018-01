Sharon diz que ataques a palestinos vão continuar O Exército de Israel continuou atacando a Cisjordânia nesta terça-feira. Quatro cidades foram invadidas, dois agentes secretos palestinos assassinados e 15 supostos militantes foram presos, segundo informações militares. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, informou ao Parlamento que os ataques prosseguirão com o objetivo de "eliminar pela raiz os militantes palestinos". Sharon também descartou a possibilidade de negociar a paz com os palestinos enquanto persistir a violência. "Continuaremos lutando contra o terrorismo e entrando nas áreas autônomas palestinas quando for necessário", disse ele. Sharon foi convocado para depor no Knesset Parlamento) depois que 40 legisladores assinaram uma petição convocando-o para explicar suas políticas com relação a um futuro Estado palestino. No entanto, Sharon não mencionou a questão do Estado, apesar de seu partido Likud ter aprovado - ignorando um pedido do premier - uma resolução descartando a possibilidade da criação de um Estado palestino independente. Ao contrário disso, em seu discurso, Sharon reiterou sua recusa em reiniciar as negociações de paz até que os atentados acabem e a Autoridade Palestina (AP) passe por reformas. "Não pode haver paz com um regime terrorista corrupto, que é podre e ditatorial", disse ao se referir à AP, presidida por Yasser Arafat. "Deve haver uma autoridade diferente." Somente depois disso é que os dois lados poderão trabalhar num "acordo interino de longo prazo", que eventualmente poderá ser substituído por um acordo de paz definitivo, disse Sharon. Reação palestina Os palestinos rejeitaram a idéia de Sharon e disseram que não estão interessados em acordos provisórios. Eles afirmaram que só entrarão em negociações de paz se estiver em questão um acordo definitivo e a criação de um Estado palestino independente. Em reação ao discurso, o ministro de gabinete palestino Nabil Shaath disse que Sharon não deveria impor condições aos palestinos e disse que qualquer reforma seria uma questão interna. "Esta é mais uma tentativa de congelar os esforços dispensados para reativar o processo de paz", declarou. No entanto, após um ano e sete meses de violência e escassez no Oriente Médio, os palestinos tornaram-se cada vez mais críticos com relação a Arafat e à Autoridade Palestina. No entanto, a posição de Arafat ainda parece sólida e os palestinos dizem que escolherão sozinhos seus líderes. Sharon posicionou-se contra a resolução do Likud que descarta a criação de um Estado palestino. Ele alega que tal iniciativa ata suas mãos em negociações e causa constrangimento a seu governo no exterior. Apesar de ter perdido esta batalha, a popularidade cada vez maior de Sharon entre os israelenses parece não ter sido abalada, segundo pesquisas de opinião. Dia da Catástrofe Hoje, o Exército israelense continuou com seus ataques contra a Cisjordânia. As forças de Israel informaram que dois agentes secretos palestinos foram mortos dentro de um carro em Halhoul, ao norte de Hebron. O chefe do serviço secreto palestino na região, Khalid Abu Kheiran, morreu na hora, assim como um de seus assessores. Israel acusa os dois de terem "promovido alguns ataques" contra israelenses. O Exército garante que eles foram mortos numa troca de tiros. Testemunhas contaram que os homens entraram com o carro na garagem de uma casa quando começou o tiroteio. Um terceiro homem foi preso e um quarto conseguiu fugir, relataram as testemunhas. Uma nova incursão, que deveria ter como alvo a Faixa de Gaza em retaliação a um atentado suicida perpetrado na semana passada, foi cancelada. Por meio de um comunicado, o Exército informou hoje que os reservistas convocados para a incursão foram dispensados, mantendo apenas aqueles que ainda precisam cumprir seu período anual a serviço das forças armadas. Amanhã, os palestinos celebrarão o "Al-Naqba", mais conhecido entre eles como Dia da Catástrofe, data do aniversário da criação, em 1948, do Estado de Israel, quando muitos palestinos foram expulsos de suas terras.