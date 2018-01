Sharon diz que Israel não atacará palestinos sem provocação Israel não realizará ações contra palestinos se persistir a situação atual de calma e não houver provocação, disse nesta quinta-feira o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon. No entanto, o país irá agir se tiver alguma informação sobre planos de ataque. Desde a morte do líder palestino Yasser Arafat, no dia 11 de novembro, o número de embates violentos entre as partes teve um declínio acentuado. Sharon e o dirigente palestino interino, Mahmoud Abbas, têm afirmado que buscam a reabertura das negociações de paz.