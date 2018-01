Sharon diz que poderá antecipar eleições em Israel O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, alertou os membros do partido governista Likud que poderá adiantar as eleições se houver tentativas de bloquear sua proposta de ampliar o governo com a inserção do Partido Trabalhista. Essa união visa a criar uma unidade nacional de governo para levar adiante seu plano de "desengajamento". O líder do partido Trabalhista, Shimon Peres, concordou hoje em trabalhar com o primeiro-ministro Ariel Sharon em seu plano de remover militares e colonos da Faixa de Gaza e em estabelecer mais contatos para fundamentar uma nova coalizão governamental, informaram fontes políticas.