Sharon diz que vai desmantelar assentamentos ilegais Israel aliviou hoje restrições de viagens para alguns palestinos e o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, disse que irá, provavelmente, desmantelar em breve postos avançados de assentamentos ilegais, no momento em que os líderes dos dois lados se prepararam para uma reunião de cúpula com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, visando pôr fim a 32 meses de violência no Oriente Médio. Líderes palestinos também continuaram tentando hoje conseguir que grupos militantes responsáveis por centenas de ataques mortais contra israelenses aceitem um acordo de cessar-fogo. A cúpula quarta-feira na cidade jordaniana de Ácaba será o lançamento cerimonial do "roteiro" para a paz no Oriente Médio. Um plano de três etapas para acabar com a violência e estabelecer um Estado palestino em 2005. Autoridades palestinas, israelenses e americanas se reuniram nos últimos dias a fim de discutir o texto de uma possível declaração em que os dois lados reconheceriam o direito do outro a um Estado e segurança. As declarações, a serem divulgadas ao fim da cúpula na Jordânia, é uma exigência do roteiro para a paz apoiado pelos EUA. A aceitação condicional de Israel na semana passada do roteiro para a paz - os palestinos já o haviam aceitado sem condições - e o rápido agendamento da cúpula criou esperança de que a escalada de violência que teve início em setembro de 2000 esteja chegando ao fim. Entretanto, muito depende de os palestinos conterem os extremistas. Em Gaza, enquanto isso, soldados israelenses mataram a tiros um palestino que, segundo eles, atirou primeiro nas proximidades do cruzamento de Kissufim. Também em Gaza, um palestino de 17 anos foi baleado e criticamente ferido por soldados israelenses. Moradores disseram que ele apenas cruzou na frente de um tanque de Israel na cidade de Beit Hanoun, onde soldados israelenses estão postados desde 15 de maio para evitar que militantes disparem foguetes. O Exército de Israel não comentou o incidente.