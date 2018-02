Sharon diz ter plano de paz secreto para Oriente Médio O primeiro-ministro israelense Ariel Sharon anunciou hoje um plano ?político? para solucionar o conflito com os palestinos que, segundo ele, foi elaborado em conjunto com os Estados Unidos. O premier confirmou também ter concordado com os princípios incluídos no discurso do presidente americano, George W. Bush, que pediu a substituição do atual dirigente palestino, Yasser Arafat, a reforma da Autoridade Palestina (AP) e a criação de um Estado palestino provisório na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, com fronteiras a negociar com Israel. Para fazer seu anúncio, Sharon escolheu um fórum sobre o estado da economia do país, uma verdadeira "cúpula", da qual participaram membros destacados da economia, das finanças, da indústria e do governo de Israel. Em clima de marcado pessimismo - devido, segundo os presentes, à grave crise econômica do país vinculada à política adotada em relação ao conflito com os palestinos -, Sharon pareceu querer lançar com seu anúncio uma mensagem de otimismo e responder aos que o acusam de não ter um programa para a paz. "As coisas foram mantidas em segredo?, disse Sharon. ?Dois elementos me ajudaram a fazê-lo: um reduzido grupo de não mais que duas ou três pessoas; o fato de todos considerarem que não tenho nenhum plano e, por isso mesmo, ninguém sair em busca dele. Foi o que facilitou as coisas e, num lapso de alguns meses, pude prepará-lo em silêncio com o consentimento dos americanos". "Israel vê com simpatia os princípios incluídos no (recente) discurso do presidente americano, George W. Bush, favorável à situação", acrescentou. A criação de um Estado palestino nos territórios ocupados parece o elemento político de maior relevo no discurso do primeiro-ministro, que não disse uma só palavra sobre os detalhes do plano. Não se sabe se os palestinos foram ouvidos durante a elaboração do plano de Sharon, mas há dúvidas sobre a questão de tanto Israel como os EUA terem se negado a conversar com Arafat e com toda a atual cúpula dirigente palestina. Pelo que se sabe, Sharon realizará consultas, a partir da próxima semana, com os ministros da Defesa e das Relações Exteriores, Binyamin Ben Eliezer e Shimon Peres, respectivamente, para definir as linhas mestras do plano.