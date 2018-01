Sharon e Abbas discutem plano de paz O primeiro-ministro da Autoridade Palestina (AP), o recém-nomeado Mahmud Abbas, e o de Israel, Ariel Sharon, reuniram-se pela primeira vez, na noite deste sábado, e discutiram principalmente a segurança para os israelenses e o mapa da estrada - plano de paz proposto pelos EUA, União Européia, Rússia e ONU. O encontro - o primeiro de líderes dos dois lados em mais de dois anos - foi no escritório de Sharon, em Jerusalém, e durou três horas. A imprensa não teve acesso. Contrários à retomada das negociações, grupos extremistas palestinos realizaram dois ataques contra colonos judeus na véspera e durante a reunião: à tarde, em Hebron, na Cisjordânia, um homem-bomba detonou os explosivos que trazia amarrados ao corpo, matando um colono e sua mulher, que estava grávida; à noite, militantes atacaram o assentamento judaico de Shaarei Tikva, feriram duas pessoas e fugiram. No norte da Faixa de Gaza, tropas israelenses mataram 2 palestinos e feriram 25 numa incursão, incluindo vários adolescentes. Sharon e Abbas discordaram sobre o mapa da estrada, em especial sobre quem deveria dar o primeiro passo, disseram assessores. A AP aceita o plano de paz proposto, mas Sharon listou 15 objeções, que pretende expor primeiro ao presidente dos EUA, George W. Bush, esta semana em Washington.Ainda hoje, Abbas aceitou a renúncia do chefe dos negociadores palestinos, Saeb Erekat.