Sharon e Abbas discutem plano de paz amanhã Os primeiros-ministros israelense, Ariel Sharon, e palestino, Mahmud Abbas, voltarão a se reunir amanhã para discutir a questão dos prisioneiros palestinos e tentar avançar o plano de paz. A cúpula entre Sharon e Abbas, a segunda desde a posse do premier palestino, em 30 de abril, ocorrerá depois da reunião dominical do gabinete israelense, informou a rádio estatal. O encontro havia sido programado originalmente para o último dia 9, mas foi postergado a pedido de Abbas, depois deste ter sido alvo de fortes críticas internas que levantaram dúvidas sobre sua continuidade no cargo.