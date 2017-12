Sharon e Bush conversam sobre conflito no Oriente Médio O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, insistiu nesta quinta-feira que o líder palestino Yasser Arafat deve "fazer de tudo para combater o terrorismo". Porém, Bush rejeitou um pedido do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, para que os Estados Unidos cortassem suas relações com Arafat. "O senhor Arafat ouviu minha mensagem. Não posso ser mais claro do que isto", disse Bush após uma reunião com Sharon na Casa Branca.