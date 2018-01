Sharon é submetido a nova tomografia O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, que passou a noite estável, foi submetido nesta sábado a uma nova tomografia, informou a porta-voz do Hospital Hadassah, Yael Bossem-Levy. O novo exame foi considerado "de rotina" pela porta-voz do centro médico em que Sharon está internado. "Não ocorreram mudanças" no estado do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, disse aos jornalistas a porta-voz, depois que o líder israelense foi submetido ao exame. O estado de saúde de Sharon continua "grave, mas estável", embora tenha ocorrido uma "melhora substancial" após uma drenagem feita ontem, o que reduziu a pressão dentro da caixa craniana de Sharon, informou o diretor do hospital, Shlomo Mor-Yosef. Os agentes de segurança que protegem Sharon, que se encontra em coma induzido, fecharam as cortinas das janelas do sétimo andar do hospital universitário ao levá-lo à sala de tomografias, que fica no segundo andar do edifício. Bossem-Levy assegurou que esta novo exame "não significa um agravamento no estado do primeiro-ministro".