Sharon elogia plano de paz de Bush O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, elogiou hoje o plano de paz para o Oriente Médio proposto pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e considerou que a iniciativa de Washington é "uma oportunidade de primeira ordem para avançar no processo político". Em outro desenvolvimento na região, o grupo palestino Hamas jurou vingança contra Israel pelo assassinato de um fabricante de bombas que, segundo os israelenses, era responsável pela morte de quase 120 pessoas. Também hoje, um alto funcionário palestino advertiu que os Estados Unidos não encontrarão nenhum palestino disposto a negociar em lugar de Yasser Arafat. Bush disse na semana passada que o líder palestino deveria ser substituído, e o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, descartou ontem qualquer conversação com Arafat no curto prazo. Entretanto, Arafat enfrenta um crescente sentimento de frustração entre seu povo, depois de 21 meses de conflitos com Israel, que ajudaram a aprofundar ainda mais a crise econômica palestina. Na Cidade de Gaza, cerca de 4.000 palestinos protestaram em frente ao quartel-general de Arafat, queixando-se de que o líder palestino não fez o suficiente para aliviar as penúrias econômicas de sua gente. Arafat não tem ido a Gaza desde o final do ano passado. Agora os tanques israelenses o mantêm confinado novamente em seu quartel-general de Ramallah, Cisjordânia. Até agora, os palestinos culpavam Israel por suas dificuldades, destacando as restrições israelenses ao trânsito de pessoas, o que teria paralisado a economia palestina. Em Jerusalém, Sharon expressou seu decidido apoio à iniciativa de paz proposta por Bush para a região, e disse que serão necessárias reformas de longo alcance para impulsionar o processo de paz. Sharon assegurou que Israel está coordenando junto aos Estados Unidos formas de procedimento. "Temos interesse em iniciar um processo de paz a fim de avançar em direção a uma etapa diplomática", disse o premier durante um encontro de membros de seu Partido Likud no Parlamento. "Penso que nós somos os que devem tomar a iniciativa". Em terra, as tropas israelenses mantinham suas incursões em quase todas as principais cidades e vilas palestinas na Cisjordânia como represália aos atentados suicidas palestinos. Forças especiais israelenses mataram ontem Mohamed Tahir, de 26 anos, acusado por Israel de cometer um atentado contra um ônibus em Jerusalém em 18 de junho, no qual morreram 19 pessoas. O miliciano teria organizado também um atentado a bomba em um centro noturno de Tel Aviv, que matou 21 pessoas. Desde a intensificação da violência, em setembro de 2000, Israel já matou dezenas de palestinos acusados de terrorismo. Os palestinos consideram que essas mortes constituem atos de terrorismo de Estado. Sharon classificou a morte de Tahir como "uma operação muito importante" de autodefesa para Israel. Na semana passada, o premier prometeu empreender uma "campanha maciça" contra o Hamas. As autoridades israelenses entregaram o cadáver de Tahir aos palestinos, hoje pela manhã, e o funeral seria realizado durante uma pausa no toque de recolher que confina cerca de 140.000 residentes da cidade em suas casas. Em Gaza, o porta-voz do Hamas, Ismail Abu Shanab, denunciou a morte de Tahir como um "crime sujo" e, diante da pergunta sobre se o Hamas buscaria vingança, ele respondeu: "Nosso povo não pode esquecer o sangue de seus heróis e a morte de sua gente". Imad Darwaze, de 37 anos, morreu também no ataque israelense de domingo. Os palestinos dizem que Darwaze não era um ativista conhecido do Hamas. Seu irmão, Sala Darwaze, membro do Izzadine al-Qasam, a ala militar do grupo, morreu em um ataque israelense com mísseis em julho de 2001. O Hamas assumiu a responsabilidade por muitos dos 71 atentados suicidas que já mataram mais de 251 israelenses nos últimos 21 meses.