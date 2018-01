Sharon entre dois fogos internos Não tem sido uma semana fácil para Ariel Sharon. Tropas e tanques isralenses invadiram Ramallah, a principal cidade palestina na Cisjordânia, mas dois ministros de seu governo da ultranacionalista União Nacional renunciaram por considerarem que as ações do Exército não têm sido duras o suficiente. Na quarta-feira, Sharon teve um pesado embate verbal, pela razão oposta, com o ministro da Defesa Binyamin Ben-Eliezer, líder do moderado Partido Trabalhista, que se opunha à expansão da dimensão das operações militares de Israel antes da chegada nesta quinta-feira do mediador dos EUA Anthony Zinni. Ser pego no meio não é um estado natural para Sharon ? um falcão que fez duas carreiras, militar e política, defendendo duras ações contra os palestinos, incluindo a invasão israelense do Líbano em 1982 para expulsar forças da OLP. No belicista Partido Likud, de Sharon, existem ministros cujas visões não são muito diferentes daquelas da ultranacionalista União Nacional. Entretanto, a realidade parlamentar ? uma miríade de partidos e a falta de uma maioria clara tanto para os trabalhistas quando para o Likud e seus aliados - o forçaram a formar uma ampla coalizão com representantes de todos os lados. As renúncias do ministro do Turismo, Benny Elon, e do ministro da Infra-Estrutura, Avigdor Lieberman, da União Nacional, foram efetivadas nesta quinta-feira - as primeiras defecções do governo Sharon desde que ele foi formado em março do ano passado. Elon chegou a dizer na manhã de hoje que estava retirando sua carta de renúncia, mas então mudou de idéia novamente. A União Nacional exige que Israel expulse o líder palestino Yasser Arafat e derrube seu regime. Liberman várias vezes defendeu a retomada da Cisjordânia e Faixa de Gaza para eliminar todas as armas palestinas dos territórios. Liberman e Elon renunciaram devido à decisão de Sharon de suspender um cerco de três meses a Arafat que o confinava no seu quartel-general em Ramallah, Cisjordânia. Sharon enviou novamente tropas a Ramallah na terça-feira mas não mudou de opinião em relação a Arafat. Os ultranacionalistas acusaram Sharon de ter optado pelos moderados trabalhistas. Escrevendo no diário Haaretz, o analista político Gideon Samet disse que, ao permitir a renúncia da União Nacional, Sharon sinalizou estar aberto a negociações para acabar com o conflito com os palestinos, apesar da recente ofensiva em larga escala de Israel na Cisjordânia e Faixa de Gaza. "Neste caso", avaliou Samet, "a permanência do Partido Trabalhista no governo será fortificada". Mas a lua-de-mel terminou antes mesmo de começar. Numa tempestuosa reunião do gabinete de segurança de Sharon na quarta-feira, o primeiro-ministro e Ben-Eliezer tiveram uma acalorada discussão sobre a operação em Ramallah, segundo a mídia israelense. Ben-Eliezer ameaçou renunciar, e Sharon, com um murro na mesa, disse para ele ir em frente - a consequência seriam eleições antecipadas. Ben-Eliezer recuou. Uma eleição, ao que parece, é um pesadelo compartilhado por ambos e pode manter a estranha coalizão viva até a próxima eleição regular em 2003. Por décadas, o Partido Trabalhista baseou seu apelo eleitoral numa política de troca da maior parte da Cisjordânia e Faixa de Gaza pela paz com os palestinos. Entretanto, os palestinos não aceitaram uma oferta de um tal Estado feita pelo último primeiro-ministro trabalhista, Ehud Barak. E a violência explodiu, envenenando as perspectivas de muitos israelenses de negociar com os palestinos e dizimando o apoio aos trabalhistas. Algumas pesquisas mostram que numa nova eleição o Partido Trabalhista conquistaria no máximo 15 das 120 cadeiras no Parlamento, contra as atuais 24. O Likud teria consideráveis ganhos, segundo a pesquisa. O problema de Sharon é pessoal. Esperando para derrubá-lo está o ex-premier Benjamin Netanyahu, que tem cutucado Sharon pela direita, ecoando as críticas da União Nacional. Se o governo de coalizão de Sharon cair, Netanyahu está preparado para apanhar os pedaços. Portanto, por razões políticas puramente internas, a atual configuração do governo deve continuar, disse o analista político Hanan Crystal. "A coalizão de Sharon com a União Nacional e o Partido Trabalhista não era algo natural", considerou ele. "A coalizão apenas com os trabalhistas é natural".