Sharon faz novo exame e saúde permanece inalterada O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, internado no hospital Hadassah de Jerusalém, foi submetido neste domingo a uma nova tomografia computadorizada, informaram fontes do centro médico. Em breve boletim médico, o hospital diz que "não houve mudanças na situação do primeiro-ministro Ariel Sharon e seu estado continua sendo grave, mas estável". A tomografia faz parte dos exames médicos de rotina de Sharon, que está internado desde 4 de janeiro após sofrer uma hemorragia cerebral e ser submetido a várias cirurgias. Segundo os médicos, o próximo mês será determinante para conhecer qual será o futuro do primeiro-ministro, que por enquanto não despertou do coma a que foi induzido pouco após ser internado.