Sharon mantém os olhos abertos por longos períodos de tempo O ex-primeiro-ministro israelense Ariel Sharon abre os olhos todos os dias durante períodos de tempo de uma a três horas, informa nesta quarta-feira o jornal israelense Yediot Aharonot, que cita familiares do ex-dirigente. Apesar de não saberem se Sharon faz isso como reflexo ou se é um movimento voluntário, a abertura dos olhos anima muito a família e dá esperanças de uma melhora no estado do ex-líder israelense. Aparentemente, a primeira vez que se informou que Sharon tinha aberto os olhos foi durante sua transferência, no domingo passado. Sharon foi levado do hospital de Ein Karem, em Jerusalém, ao hospital de Shiva, em Tel Aviv, onde agora está internado no departamento de reabilitação respiratória. No entanto, o jornal afirma que Sharon mantém os olhos fixos e não os movimenta. Os visitantes relatam que é um fato que espantaria uma pessoa alheia às circunstâncias, que poderia pensar que o ex-dirigente israelense está acordado. Durante as primeiras semanas de sua última hospitalização, os meios de comunicação informaram que Sharon abria os olhos durante frações de segundo e, segundo a família, esses períodos de tempo aumentaram. O subdiretor do hospital de reabilitação, o doutor Abraham Lisri, afirmou que pacientes nesta situação vegetativa abrem os olhos freqüentemente, ação que não está relacionada a seu estado de consciência. No começo do ano, o ex-primeiro-ministro sofreu derrame cerebral antes de entrar no coma induzido, do qual não se recuperou.