Sharon muda e retoma conversações com palestinos O primeiro ministro israelense, Ariel Sharon, pediu ao chefe do serviço de segurança do interior, Avi Dichter, que entrasse em contato com o serviço de segurança palestino, informou, nesta quarta-feira, uma rádio israelense. Com essa ordem, Sharon quer tentar evitar que organizações extremistas palestinas cometam novos atentados. O governo israelense tinha decidido, na semana passada, romper todas as relações com os palestinos, depois de um atentado que matou 10 israelenses na Cisjordânia. Segundo um porta-voz do departamento de Estado, Richard Boucher, o secretário americano Colin Powell conversou nesta terça-feira com Sharon sobre o reinicio das conversações entre israelenses e palestinos, em especial sobre as questões de segurança.