Sharon passará por traqueotomia O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, será submetido a uma traqueotomia na noite deste domingo, para ajudá-lo a se livrar do equipamento que o ajuda a respirar desde que sofreu um derrame, em 4 de janeiro. A informação é do hospital onde o premier está internado. Sharon continua em estado crítico mas estável. Ele também passará por uma tomografia do cérebro. Na traqueotomia, médicos fazem uma incisão na traquéia do paciente para permitir a respiração. Segundo as fontes, a operação será realizada com anestesia geral e faz parte do tratamento previsto pelos médicos para a eventualidade de o primeiro-ministro não pudesse respirar completamente de forma autônoma.