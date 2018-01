Sharon pede a palestinos que "abandonem violência" Ariel Sharon, vitorioso nas eleições para primeiro-ministro de Israel, pediu aos palestinos que "abandonem a violência" e procurem acertar pacificamente suas diferenças com o Estado judeu, mas também prometeu manter o domínio israelense sobre a disputada Jerusalém. Sharon falou durante cerca de três horas depois que as pesquisas de boca-de-urna lhe deram uma vitória por ampla margem sobre o primeiro-ministro em exercício, Ehud Barak. "O Estado de Israel tomou um novo rumo, um rumo de segurança e verdadeira paz", disse Sharon diante de uma multidão de seguidores no centro de convenções de Tel Aviv. Imediatamente depois da divulgação das pesquisas, Barak telefonou para Sharon para felicitá-lo e reconhecer a derrota, ao que Sharon aproveitou para convidá-lo a unir-se a seu novo governo.