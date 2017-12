Sharon permanece em condição ´crítica mas estável´ Ariel Sharon permanecia em condição crítica mas estável na manhã de domingo, após ser submetido a uma cirurgia abdominal de emergência, informaram fontes do hospital onde o primeiro ministro israelense está internado. Sharon está em coma desde o dia 4 de janeiro, quando sofreu um derrame cerebral. No sábado, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência para a retirada de cerca de um terço de seu intestino grosso, que havia sofrido necrose ou morte do tecido. "A condição do primeiro ministro Ariel Sharon está estável após uma cirurgia, mas seu estado é ainda descrito nesta manhã como crítico e estável", afirmou o hospital em um comunicado. "O primeiro ministro está na unidade geral de cuidado intensivo".