Sharon pode ser a próxima vítima, ameaça Hamas O movimento islâmico palestino Hamas, que reivindicou neste domingo a autoria do atentado suicida em Haifa advertiu ao primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, que ele poderá figurar entre as vítimas de sua próxima operação. O grupo ainda qualificou Sharon como "criminoso e nazista". "As Brigadas de Al-Qassam confirmam o anúncio de uma série de operações de coragem e convidam o criminoso Sharon e seu governo nazista a esperarem a quarta rodada desta série, porque poderia figurar entre suas vítimas", dizia o comunicado de reivindicação do ataque. Este atentado "é o terceiro da série de operações prometida contra o terrorista Sharon e seu governo nazista", prosseguia o texto do braço armado do Hamas. "Os crimes da ocupação efetuada pela entidade nazista contra nosso povo em Ramallah, Belém e Beit Jalla, seu assédio às cidades, povoados e campos palestinos serão castigados de modo tal que os sionistas amaldiçoarão o dia em que nasceram", ameaçou o grupo fundamentalista.