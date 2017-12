Sharon prepara ação ampla na Faixa de Gaza contra Hamas O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, disse a seu partido Likud que prepara uma ampla operação na Faixa de Gaza contra militantes do movimento Hamas, informou o porta-voz Raanan Gissin. A declaração foi realizada horas após Israel ter realizado a primeira ofensiva dentro desse novo plano, na qual dois automóveis com membros do Hamas foram atingidos por mísseis disparados de um helicóptero do exército israelense. Seis palestinos morreram - quatro do Hamas - e cinco ficaram feridos. Também em Gaza, a polícia palestina cercou a residência do líder espiritual xeque Ahmed Yassin e, segundo as autoridades palestinas, sob mandato de prisão. Yassin convidou, entretanto, jornalistas para entrar em sua residência e disse desconhecer qualquer ordem de prisão. Após breve confronto entre militantes do Hamas e a polícia, homens armados da facção realizaram patrulha nas imediações da residência do líder espiritual. Em nota, o Hamas ameaçou Israel e alertou o líder da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, que suspenda a ordem de prisão contra Yassin. "Enfatizamos nosso direito de continuar a jihad e a resistência e de intensificar as operações de martírio em reação à política de ocupação e à autoridade (palestina)", disse a nota.