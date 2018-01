Sharon prepara-se para assumir governo amanhã Depois de décadas como controvertido soldado e político, Ariel Sharon está pronto para tornar-se amanhã primeiro-ministro com a missão urgente de restaurar a segurança para um Israel cada vez mais ansioso, abalado por cinco meses de violência com os palestinos. Com as conversações de paz suspensas e militantes islâmicos ameaçando promover novos ataques a bomba, Sharon, de 73 anos, irá enfrentar imediatamente duras decisões sobre como lidar com o levante palestino que já deixou mais de 420 mortos. Se ele reprimir duramente os árabes, com medidas ainda mais draconianas, poderá inflamar a confrontação. Mas, se ele falhar em conter a violência, poderá perder o apoio dos israelenses e de parceiros em seu amplo governo de coalizão. "Faremos todos os esforços para alcançar (a paz), mas a realidade ao nosso redor nos lembra que a luta pela terra de Israel ainda não acabou", disse Sharon hoje numa visita ao norte israelense. "Nossos vizinhos tiveram de reconhecer nosso poderio militar, mas eles ainda não reconheceram nosso direito a um país". Depois de um mês de negociações, o Partido Likud, de Sharon, e parceiros de coalizão selaram hoje um acordo para formar um governo de unidade nacional. O novo governo poderá contar com mais de 80 dos 120 integrantes do Parlamento, ou Knesset, segundo Ruby Rivlin, um dos líderes do Likud. Sharon precisa de apenas uma maioria simples - e espera-se que ele a conseguirá com facilidade - quando submeter formalmente amanhã seu governo à aprovação do Knesset. A coalizão inclui partidos religiosos direitistas que se opõem a qualquer concessão aos palestinos, assim como o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, que tem liderado esforços por um acordo de paz.