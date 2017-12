Sharon quer colocar fim à Autoridade Palestina, dizem fontes O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, eufórico com a ofensiva americana contra Yasser Arafat, quer colocar fim à Autoridade Palestina (AP), para depois ter as mãos livres para atuar contra o Hamas e isolar as cidades autônomas palestinas, agora ocupadas por tanques. Esta é opinião de fontes palestinas e israelenses que conversaram com a agência Ansa hoje, no dia seguinte ao discurso do presidente George W. Bush, que propôs indiretamente a substituição de Arafat. Todas as fontes falaram na condição de anonimato. Com relação ao grupo extremista Hamas, as fontes acrescentaram que os membros da organização comemoraram secretamente a ofensiva americana contra Arafat e outros dirigentes palestinos "moderados". Esta versão está de acordo com a opinião de um diplomata italiano, que advertiu que a substituição de Arafat abriria a possibilidade de ascensão de setores mais radicais na AP. Bantustões Outras fontes acreditam que a estratégia de Sharon, que, segundo elas, já deve ter sido combinada com os Estados Unidos em segredo, é a de isolar as cidades autônomas palestinas já ocupadas por tanques israelenses, transformando-as em uma espécie de "bantustões", em alusão aos bairros negros isolados do subúrbio de Johannesburgo, África do Sul, durante o regime do apartheid. Desta forma se criaria um cenário descrito por algumas fontes palestinas à revista britânica The Economist na semana passada - uma Cisjordânia israelense com alguns assentamentos palestinos, no lugar da atual Cisjordânia palestina com alguns assentamentos judeus. No entanto, o secretário de Defesa israelense, Beinyamin Ben-Eliezer, reiterou que Israel não tem a intenção de manter suas tropas nas cidades autônomas palestinas que ocupou depois dos atentados em Jerusalém, na semana passada, e prometeu a retirada assim que acabar "as ameaças de ataques terroristas". Segundo o jornal israelense Haaretz, o discurso de Bush "marcou o triunfo do premier Sharon e decretou o fim político de Arafat". "Bush expressou as idéias de Sharon", disse o ministro das Comunicações israelense, Reuven Rivlin.