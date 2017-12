Sharon quer negociar retirada de Gaza e paz com palestinos Israel está pronto para coordenar com as novas lideranças palestinas sua retirada prevista da Faixa de Gaza, disse o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, em entrevista publicada neste domingo. Sharon também afirmou que quer aproveitar as novas oportunidades abertas com a morte de Yasser Arafat. Em entrevistas separadas à revista Newsweek, tanto Sharon como o líder palestino interino, Mahmoud Abbas, disseram que estariam dispostos a se reunir depois das eleições presidenciais palestinas, que estão marcadas para o dia 9 de janeiro. Os dois expressaram o desejo de reavivar o plano de paz respaldado pelos Estados Unidos. Os comentários refletem uma novo ambiente de reconciliação, posterior ao 11 de novembro, data da morte de Yasser Arafat, a quem Israel acusava de apoiar ações violentas.