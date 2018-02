Sharon quer proibir que árabes comprem terras em Israel O governo de coalizão do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, aprovou ontem, durante reunião de gabinete, uma proposta que impedirá que cidadãos árabes em Israel comprem terras em algumas comunidades rurais. O plano recebeu o apoio dos partidos de direita e religiosos, mas ainda será apreciado pelo Parlamento. Congressistas de tendência moderada e liberal, no entanto, devem lutar contra a proposta, argumentando que ela fomenta a discriminação. O ministro das Relações Exteriores israelense, Shimon Peres, disse que o Partido Trabalhista "lutará com todo o seu poder contra a decisão racista". Dan Meridor, um ministro que fez parte do Likud, partido de Sharon, mas que aderiu a uma política mais de centro, disse que se o projeto for aprovado, os inimigos de Israel o utilizarão para afirmar que o sionismo é racista. A proposta do gabinete conta com suficiente apoio para ser aprovada no Parlamento. Entretanto, o processo legislativo deverá ser longo e sua legalidade pode ser decidida na Corte Suprema.