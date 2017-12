Sharon ratifica proposta dos Estados Unidos O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, voltou a exigir nesta terça-feira a mudança de dirigentes palestinos, fazendo coro com a proposta feita nesta segunda-feira pelo presidente norte-americano George W. Bush, como condição para retomar as negociações. ?Somente depois do fim do terrorismo e da violência, e quando a Autoridade Palestina fizer reformas verdadeiras que inclua uma nova direção, que nos faça crer que seja diferente, será possível discutir e avançar as negociações políticas?, diz um comunicado assinado por Sharon. O texto ressalta ainda que Sharon já havia apresentado essas condições ?em várias ocasiões?. Repercussão - O ministro francês das Relações Exteriores, Dominique de Villepin, disse nesta terça-feira que o discurso do presidente George W. Bush sobre o Oriente Médio ?Converge com os objetivos da França e da União Européia ao mostrar a perspectiva de dois Estados vivendo lado-a-lado com fronteiras seguras e reconhecidas?. Villepin deve se reunir ainda hoje com o líder palestino Yasser Arafat, em Ramallah. O Japão também disse estar satisfeito com o pronunciamento de Bush. ?Estamos elogiando o presidente por seus comentários em pró da paz no Oriente Médio?, disse Yasuo Fukuda, porta-voz do governo japonês. Através de um comunicado, o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, elogiou a proposta de Bush e disse que a iniciativa de ?criar um Estado Palestino viável? deve ser respaldada nas resoluções 242 e 338 da ONU e deve levar mais segurança aos israelenses. Annan, porém, não comentou nada sobre a saída de Yasser Arafat da direção da liderança palestina, um dos pontos do discurso de Bush para que se comece a criar o Estado palestino. O ministro do Exterior alemão, Joschka Fischer, reagiu com satisfação ao discurso de Bush. ?É a primeira vez que o governo americano oferece a perspectiva de apoiar plenamente a criação de um Estado palestino, caso a Palestina se empenhe em fazer as reformas necessárias?, disse Fischer em um comunicado do ministério. Sobre a exclusão de Arafat, o ministro comentou que ?apenas o povo palestino? decidirá quem vai assumir sua ?liderança legítima?. Já o jornal influente jornal jordaniano ?Al Dustur? disse em sua edição de hoje que as palavras de Bush são ?decepcionantes? e só servirão para ?aumentar a tensão e frustração? no Oriente Médio. ?O plano de Bush dá a Sharon todo o tempo que necessita para destruir qualquer possibilidade de paz na região e privar os palestinos de qualquer esperança de independência?, publicou o jornal.