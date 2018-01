Sharon reitera apoio para a criação do Estado palestino O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, reafirmou nesta sexta-feira, durante reunião com os membros de seu gabinete de segurança nacional, seu apoio para a criação de um Estado palestino independente "no futuro". Sharon convocou o grupo para preparar a visita de Estado que fará a Washington a partir do próximo domingo, na qual pretende apresentar ao presidente George W. Bush um plano de paz, segundo ele, tão sério como Israel jamais ofereceu. ?Mas não se trata de uma postura nova?, replicou Sharon quando alguns de seus ministros criticaram parte do plano de paz, que aventa a possibilidade de um Estado palestino ao lado de Israel. O primeiro-ministro disse que Israel exigirá um cessar-fogo absoluto do terrorismo, por parte dos palestinos, antes de avançar nas negociações. Além disso, Sharon afirmou que deixará que as forças palestinas operem para garantir a estabilidade política. Os órgãos de segurança e administração palestinos perderam capacidade depois das duras ofensivas militares que Israel realizou em abril, quando o exército ocupou cidades e campos de refugiados da Cisjordânia e Gaza. Quatro palestinos deixam a basílica sitiada em Belém Quatro policiais palestinos, debilitados por falta de alimento, deixaram nesta sexta-feira a Basílica da Natividade, em Belém, onde cerca de 200 palestinos permanecem confinados e cercados por forças israelenses. Os homens saíram um de cada vez por uma pequena porta da antiga basílica de pedra, acompanhados por sacerdotes franciscanos, que os escoltaram até os soldados israelenses. O exército israelense disse que um dos homens estava ferido e receberia tratamento em um hospital israelense. Os outros três seriam interrogados. O impasse na igreja, construída sobre uma gruta onde, tradicionalmente, se reconhece como o lugar de nascimento de Jesus, começou no dia 2 de abril quando palestinos se refugiaram na basílica para escapar do exército israelense. Israel quer que os cerca de 30 pistoleiros que estão refugiados na basílica, ao lado de civis, sacerdotes e enfermeiras, sejam entregues à polícia israelense. Apesar das negociações não terem progredido, algumas dúzias de civis foram libertados.