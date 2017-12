Sharon saberá de ataque ao Iraque com antecedência Israel será avisado com a antecedência necessária sobre um possível ataque dos Estados Unidos contra o Iraque a fim de permitir que complete preparativos para um contra-ataque iraquiano contra o Estado judeu, informou nesta sexta-feira o primeiro-ministro Ariel Sharon. A imprensa israelense informou nesta sexta que mais três baterias antimísseis Patriot foram deslocadas para os arredores da localidade portuária de Haifa, para a cidade de Gedera e para o pólo turístico de Eilar, no Mar Vermelho. Israel já moveu duas baterias do mais avançado sistema antimísseis Arrow e uma bateria Patriot para os arredores do reator nuclear construído no Deserto de Negev. O deslocamento adicional ocorreu, em parte, como forma de preparar-se contra eventuais atentados no primeiro aniversário dos ataques de 11 de setembro contra os Estados Unidos, informaram o jornal Maariv e o Canal 2 da tevê israelense. Sharon também disse que foi notificado por Washington dois dias e meio antes de aviões de guerra norte-americanos lançarem seus ataques contra o Afeganistão no ano passado. "A coordenação estratégica entre Israel e os Estados Unidos está num nível sem precedentes", considerou Sharon numa entrevista à Rádio do Exército de Israel. Sharon afirmou não poder estimar se ou quando ocorrerá um ataque dos EUA contra o Iraque, mas garante que Israel será avisado com antecedência se a ofensiva ocorrer. Perguntado com que antecedência o Estado judeu será notificado, Sharon respondeu que o aviso dará a Israel "tempo necessário para completar os preparativos". Disse ainda: "As autoridades norte-americanas sabem exatamente de quanto tempo necessitamos".