Sharon se diz pronto para negociar paz O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, disse estar pronto para negociar, a qualquer momento, com o novo primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Ahmed Korei. Em outras ocasiões, o governo israelense alertara que não negociaria com o governo liderado por Korei, visto como muito ligado ao presidente da ANP, Yasser Arafat. Durante um fórum econômico em Tel-Aviv, Sharon disse que a ausência de um diálogo de alto nível entre as partes só não ocorre por "relutância dos palestinos".